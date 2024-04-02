Актриса Тори Спеллинг показала себя обнаженной на фоне новостей о разводе после 18 лет брака

50-летняя американская актриса Тори Спеллинг, прославившаяся благодаря роли Донны Мартин в культовом телесериале "Беверли-Хиллз, 90210", отважилась на откровенную фотосессию на фоне новости о разводе с мужем после 18 лет брака. Мать пятерых детей позировала без одежды.

Все интимные места она прикрывала ногами и волосами. Фотография в Instagram звезды набрала почти 15 тысяч лайков и много комментариев с комплиментами.

Тори Спеллинг позировала, сидя на полу со скрещенными ногами. Ее распущенные светлые волосы легкими волнами спадали на голые плечи и грудь, закрывая от глаз подписчиков самые интимные зоны тела.

Актриса сделала выразительный темный макияж с акцентом на глаза, подчеркнув губы карандашом и нюдовым блеском. На камеру она выставила часть своих тату и простой маникюр в бежевых тонах.

Свой откровенный пост 50-летняя американка приурочила к первому выпуску собственного подкаста Mispelling, где рассказала о решении подать на развод с мужем-актером Дином Макдермоттом.

Недавно в СМИ всплыли подробности разрыва отношений звездной пары. В судебных документах говорилось, что влюбленных разъединили "непримиримые разногласия". Они не жили вместе с лета 2023 года, сообщили журналисты.

Ранее OBOZ.UA писал, что американская актриса Габриэль Картерис, известная ролью Андреа Цукерман в "Беверли-Хиллз, 90210", записала мощное обращение к миру из-за войны РФ против Украины.

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