Актер сериала 'Кухня' скончался на 44-м году жизни: причина смерти

Российский актер Иван Рудаков, известный по роли байкера Стаса в комедийном сериале "Кухня", скончался в возрасте 43 лет. Причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции.

Об этом в воскресенье, 16 января, на своей странице в Facebook сообщил его отец, московский кинорежиссер Алексей Рудаков. Он попросил неравнодушных помолиться за упокой души сына и признался, что не знает, как дальше жить с утратой.

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить", – написал в соцсетях Алексей Петрович.

Ранее Рудаков-старший сообщал, что Ивана госпитализировали из-за проблем с сердцем и легкими, возникших после СOVID-19. Режиссер признавался, что сын находится в крайне тяжелом состоянии, не дышит самостоятельно и не приходит в сознание. Однако он и другие близкие верили в дальнейшее выздоровление знаменитости.

Видео дня

Известно, что актер переболел коронавирусом еще летом. Сразу после улучшения состояния он продолжил сниматься.

"Друзья, у нас беда! Просим ваших молитв о выздоровлении нашего сына Ванечки, который сейчас находится в реанимации 57 больницы в крайне тяжелом состоянии. На ИВЛ, пока без сознания. Проблемы с сердцем и с легкими. Мы верим, что общими молитвами вернём Ваню к жизни", – обращался отец к интернет-пользователям за несколько дней до трагедии.

Иван родился 19 октября 1978 года в Москве в семье кинодеятелей. За свою жизнь он успел принять участие в съемках более 40 телепроектов. Среди них: "Комиссарша", "Не отрекаются любя…", "Медиум", "Ланцет", "Склифосовский", "Консультант", "Кухня" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее,15 января в Италии скончался известный дизайнер, основатель популярного бренда Сerruti 1881, один из отцов итальянской моды Нино Черрути. Чем прославился именитый кутюрье – читайте в нашем материале.