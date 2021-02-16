Агилера позировала в откровенном купальнике у бассейна. Фото 40-летней красотки

Американская певица, автор песен, танцовщица и продюсер Кристина Агилера показала, как отдыхала в бассейне.

На фотографиях она позирует в сдельном черном купальнике, который выгодно подчеркивает грудь, и широких солнцезащитных очках. Волосы у артистки распущены и уложены назад. Об этом пишет Dailymail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Знаменитость активно ведет блог в социальных сетях. Она делится с поклонниками своими мыслями, а также регулярно радует их свежими фотографиями. Так, например, недавно она заявила, что дорожит той мудростью, которая приходит только с возрастом.

"Дорогие 40! Какой прекрасный возраст…Я очень ценю мудрость и красоту, которые дарит мне каждый новый год моей жизни. Мне нравится читать книги великих людей, их истории поглощают и полностью захватывают меня. Они все внесли неоценимый вклад в мое развитие и мою жизнь на этой планете", – призналась Агилера своим подписчикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Агилера подразнила фанатов огромной грудью. Звезда продемонстрировала самую выпирающую часть тела в экстравагантном наряде. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.