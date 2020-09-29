Адель закрутила роман с известным рэпером – СМИ

Британскую певицу Адель заподозрили в романе с популярным в Европе рэпером Skepta. Папарацци якобы поймали их на праздновании дня рождения музыканта в Лондоне, однако совместные снимки не попали в сеть.

Об этом пишет издание Mirror. Источники сообщают, что звезды начали проводить много времени вместе, что и дало повод слухам об их близких отношениях.

Также некоторые из друзей исполнителей высказались журналистам, что прогнозируют артистам прекрасное совместное будущее, так как у них – "особая связь".

Адель давно знакома с рэпером – они находились в дружеских отношениях с 2016 года. Звезды неоднократно показывали в социальных сетях совместные фото, а также неоднозначно комментировали посты друг друга.

Отметим, в сентябре 2019 года Адель развелась со своим супругом, бизнесменом Саймоном Конекки. В браке у них родился сын Анджело Джеймс. После развода Адель начала тщательно скрывать свою личную жизнь.

Skepta – британский рэпер нигерийского происхождения, настоящее имя – Джозеф Джуниор Аденуга. Ему 38 лет. В 2016 году музыкант был награжден премией Mercury Prize за свой альбом Konnichiwa – пластинку признали лучшим альбомом, выпущенным в Англии. В 2018 году Skepta снялся для журнала GQ вместе с Наоми Кэмпбелл. Тогда в СМИ также заговорили о романе между звездами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что она намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.