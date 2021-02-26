Абсолютно обнаженная Пэрис Хилтон снялась в провокационном видео

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон позировала полностью обнаженной.

Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram-stories. Знаменитость предстала без одежды, она прикрывает интимные части тела руками и кокетливо смотрит в кадр. На подтянутом теле исполнительницы много золотых блесток, что делает ее внешний вид еще эффектнее. Пикантный образ Пэрис дополнила выразительным макияжем и распущенными волосами (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Недавно звезда шокировала общественность приятной новостью – она выходит замуж. Избранником 40-летней актрисы стал бизнесмен Картер Реум, который является довольно известным. Он вместе с братом создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. А еще молодой человек пишет книги по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Хилтон и Рэум впервые заметили вместе в январе 2020 года.

Напомним, Пэрис Хилтон – бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса – крупнейшей в мире сети отелей "Hilton Hotels". Она стала популярной после съемок в реалити "Простая жизнь". Также у звезды есть младшая сестра – Ники Хилтон, и два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пэрис Хилтон обнажилась в откровенной фотосессии. На снимке 39-летняя знаменитость позировала почти голой, сидя на полу среди алых роз.