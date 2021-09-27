"А теперь без фильтров": Каменских обвинили в фотошопе интимных фото
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками интимным фото с репером Потапом, на что ее обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Подписчикам показалось, что артистка стесняется неровностей на теле, поэтому сглаживает кожу.
Кадры, на которых звезда стоит у барной стойки, а Потап готовится хлопнуть ее по ягодицам, Настя опубликовала в своем Instagram. Певица сфотографировалась в белом бикини, но ее тело выглядит неестественно "затертым" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Среди комментаторов, нахваливающих подтянутую фигуру знаменитости, нашлись и те, которые разглядели фотошоп. Некоторые фанаты даже поинтересовались, почему она тогда не редактирует и мужа.
"А теперь так же, только без фильтров;
Зачем так много фотошопа?;
Видно же, что нога выше колена "затерта";
А почему только себя фотошопишь, а Потапа нет?;
Зачем выкладывать фото в купальнике, если потом его приходится фотошопить? ", – пишут под постом фанаты.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настя Каменских сексуально позировала в ванной комнате, продемонстрировав свои формы в мини-бикини.