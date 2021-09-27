'А теперь без фильтров': Каменских обвинили в фотошопе интимных фото

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками интимным фото с репером Потапом, на что ее обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Подписчикам показалось, что артистка стесняется неровностей на теле, поэтому сглаживает кожу.

Кадры, на которых звезда стоит у барной стойки, а Потап готовится хлопнуть ее по ягодицам, Настя опубликовала в своем Instagram. Певица сфотографировалась в белом бикини, но ее тело выглядит неестественно "затертым" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Среди комментаторов, нахваливающих подтянутую фигуру знаменитости, нашлись и те, которые разглядели фотошоп. Некоторые фанаты даже поинтересовались, почему она тогда не редактирует и мужа.

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"А теперь так же, только без фильтров;

Зачем так много фотошопа?;

Видно же, что нога выше колена "затерта";

А почему только себя фотошопишь, а Потапа нет?;

Зачем выкладывать фото в купальнике, если потом его приходится фотошопить? ", – пишут под постом фанаты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настя Каменских сексуально позировала в ванной комнате, продемонстрировав свои формы в мини-бикини.