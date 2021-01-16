79-летняя дизайнер Вивьен Вествуд обнажилась ради экологии

Известный британский дизайнер Вивьен Вествуд разделась, чтобы привлечь внимание к теме изменения климата.

Провокационные фото и ролик с призывом 79-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что свою акцию Вествуд назвала "Спасти мир". Она обратилась к людям с просьбой обратить внимание на глобальные проблемы, связанные с климатом, и предпринять меры для спасения окружающей среды (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На фотографиях Вествуд позирует обнаженной, прикрывая интимные части тела кружевной тканью. Образ она дополнила ботинками на платформе и толстых квадратных каблуках.

Вивьен Вествуд – дизайнер, ставшая настоящим символом британской моды. Ее называют мамой панка и одной из главных активисток fashion-индустрии, которая не боится говорить о важных и сложных вещах.

Она также известна как активная участница всевозможных эко-движений, акций на тему климата и экологии. Об этом она даже рассказывала в автобиографическом фильме "Вествуд: панк, икона, активистка", который вышел в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская певица Кристина Агилера разделась в поддержку людей, которые относятся к ЛГБТ-сообществу.