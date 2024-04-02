77-летний основатель группы King Crimson смутил фанов видео, в котором появился полностью голым

Британский рок-музыкант, гитарист, автор песен и звукорежиссер, наиболее известный как один из основателей и единственный постоянный участник рок-группы King Crimson, Роберт Фрипп озадачил поклонников откровенным видео. Перед объективом камеры 77-летний артист предстал полностью голым, прикрывая интимные места своей гитарой.

Таким образом Фрипп решил сообщить фанам, что создал аккаунт на OnlyFans – сервисе платной подписки на контент, популярном в индустрии развлечений для взрослых. Впрочем, все это оказалось неправдой.

Так, поклонники звезды увидели его раздетым с гитарой между ног. Музыкант пытался сделать обольстительные выражения лица, облизывая губы языком и "сексуально" прищуривая глаза. Впрочем, все это выглядело скорее забавным, чем соблазнительным. Можем предположить, что Фрипп именно так и планировал, ведь его объявление об OnlyFans оказалось первоапрельским розыгрышем.

Музыкант заверил, что зарегистрировался на сервисе и предложил поклонникам подписаться на его "эксклюзивный потрясающий контент".

Однако когда интернет-пользователи переходили по указанной ссылке, то узнавали, что такой страницы не существует. Таким образом, рокер решил разыграть свою аудиторию в День дурака.

Так или иначе, но "голое" видео было настоящим и действительно наделало немало шума в сети. Одни фаны от души посмеялись над раскованностью 77-летней звезды, другие же в шутку (или всерьез) спрашивали: "Как это развидеть? Помогите".

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