73-летняя Нина Матвиенко показала себя в купальнике на отдыхе в Египте

Украинская певица Тоня Матвиенко показала свою знаменитую мать Нину Матвиенко в купальнике. Так, семейство сейчас отдыхает в Египте.

Соответствующие снимки артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что на них 73-летняя Нина Митрофановна запечатлена вместе с внучкой – 5-летней Ниной – лежа на берегу моря.

"У вас обоих сегодня именины, еще раз поздравляю я вас с Днем Нины!" – прокомментировала публикацию Тоня.

Со своей стороны, поклонники звездной семьи присоединились к поздравлению и отметили, что легендарная певица прекрасно выглядит.

"Поздравляю Нину Митрофановну, и маленькую Нинулю. Вдохновения, здоровья и всех благ", "Нина Митрофановна... Класс! Молодец, такой откровенный купальник", "Замечательные Нинули", "Искренние поздравления", – написали люди.

У Тони Матвиенко две дочери – Тоня и Нина. Второго ребенка певица родила в гражданском браке с исполнителем Арсеном Мирзояном. Ее мать – 73-летняя Нина Матвиенко, известная певица и народная артистка Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тоня Матвиенко поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала обнаженной вместе со своим супругом Арсеном Мирзояном.