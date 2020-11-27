71-летняя Пугачева сфотографировалась в бане и показала лицо без макияжа: в сети ажиотаж

71-летняя российская артистка Алла Пугачева поделилась с поклонниками фото из бани без макияжа и фотошопа.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

"Всем, у кого сегодня банный день. С легким паром!", – подписала кадр певица.

Подписчики Пугачевой восхитились ее красотой и естественностью. Они засыпали звезду комплиментами.

"Красивая! Лицо идеальное", "Отлично выглядите после бани!", "Ой, какая милая", "В таком возрасте выглядит шикарно! Да, операции, инъекции и прочее, но не все так выглядят, глазки то горят", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пластический хирург рассказала, через какие важные косметологические процедуры прошла Алла Пугачева.