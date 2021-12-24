7 случаев, когда инъекции красоты чуть ли не стоили людям жизни. Фото

Чтобы сэкономить, люди часто выбирают непрофессиональных косметологов или сами колют инъекции красоты. Однако вместо пухлых губ, выраженных скул и ровного носа – пациенты переносят некроз тканей, абсцессы и многочисленные операции.

Филлеры для внешности многих людей стали приговором. OBOZREVATEL собрал фото неудачных косметологических процедур, которые принесли непоправимые последствия.

14-летняя девушка из города Днепр решила увеличить губы своими руками. Она вколола себе косметическое масло, которое вообще не предназначенное для инъекций. После опасного укола она попала в больницу, где провели три операции.

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Звезда американского телевидения Фарра Абрахам всегда была не против хирургических вмешательств и инъекционной косметологии. Однако после укола губы стали пышнее, чем она ожидала. У нее случилась аллергия на обезболивающее. Фарра поклялась своим поклонникам в Facebook, что никогда не будет ничего увеличивать.

После нескольких выпитых бокалов Просеко Рэйчел Кнапьер на вечеринке решила увеличить губы. Косметологическую процедуру ей предложила сделать подруга, у которой филлеры находились дома. Инъекции исказили ее лицо. Позже Рэйчел выступила за то, чтобы препараты не продавались в свободном доступе. Об этом пишет издание The Sun.

Британка Эмма из города Саут-Шилдс доверилась косметологу из соцсетей и пошла на процедуру увеличения губ. По словам женщины, врач уколол ей слишком много препарата и перекрыла циркуляцию крови. В результате чего нижняя губа стала "словно мяч для гольфа".

Российский блогер Кирилл Терешин стал звездой соцсетей, когда закачал в бицепсы сентол. На его странице в Instagram почти 400 тысяч подписчиков. Этот препарат применяется для локального увеличения объема мышц, чтобы у них была идеальная форма. Однако парень переборщил с инъекциями и чуть ли не умер. Сейчас он жалеет о содеянном и перенес уже третью операцию, чтобы удалить яд из своего тела.

Девушка из Бразилии вынуждена была лечиться 7 месяцев после того, как у нее развился абсцесс кожи. Постороннее тело не прижилось и щеки наполнялись гноем. Американские врачи уверяют, что такое может произойти со всеми пациентами, поскольку каждый организм реагирует по-разному на инъекции.

У 32-летней женщины случились осложнения при процедуре коррекции носа. Она обратилась к косметологу, у которого не было медицинской лицензии. Через несколько дней ее госпитализировали в больницу из-за некроза тканей. Кожа на носу и на лбу стала коричневого оттенка. Врачи удалили лишнюю жидкость и установили дренаж. Однако на лице остались заметные рубцы.

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