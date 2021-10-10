7 самых сексуальных ягодиц Ди Каприо, Питта и других актеров, которые засветились в кино. Фото
Многие девушки десятки раз пересматривали фильмы с участием своих любимых голливудских красавчиков и представляли себя в их объятиях. Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и другие актеры покоряют поклонниц не только своей харизмой, но и подтянутой формой.
OBOZREVATEL решил сделать пикантную подборку самых сексуальных мужских ягодиц, которые засветились в кино.
Ченнинг Татум
Сексуальный американский актер Ченнинг Татум в киноленте "Супер Майк" засветил голые ягодицы в начале фильма.
Чарли Ханнэм
Английский актер Чарли Ханнэм в 7 сезоне сериала "Дети анархии" снялся в интимной сцене. Американские зрители раскритиковали голого актера, которого показывали на телевидении.
Эдвард Нортон
Известный американский актер Эдвард Нортон в фильме "Бердмэн" снимался обнаженным и засветил спортивные ягодицы.
Майкл Фассбендер
Ирландский актер Майкл Фассбендер снялся в фильме "Стыд", в котором рассказывают о сексуальной зависимости.
Джонни Депп
Культовый голливудский актер Джонни Депп в 1985 году снялся в киноленте "Частный курорт", где показали его обнаженное тело.
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл долго готовился к съемкам в фильме "Американский психопат". Его герой одержим собственной внешностью, поэтому актеру пришлось поработать в спортивном зале над своей фигурой.
Леонардо Ди Каприо
Молодой Леонардо Ди Каприо снялся обнаженным в исторической драме "Полное затмение".
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