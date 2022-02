7 самых горячих стриптизов в кино, которые танцевали культовые актрисы

Актрисы умеют смеяться, плакать, страдать и быть безумными в кадре, но это не все их таланты. Некоторые известные голливудские девушки показали другой дар: быть сексуальной в танце.

На танец на пилоне решилась даже Дженнифер Лопес, когда ей было почти 50 лет. OBOZREVATEL вспомнил культовых актрис, которые танцевали стриптиз в кино.

"Танец-вспышка" – 1983 год

Все зрители полюбили образ хрупкой и сексуальной актрисы Дженнифер Билз из фильма "Танец-вспышка". Неуверенная девушка идет к своей мечте, несмотря на переживания и пытки. В сюжете ее встречает состоятельный поклонник, именно поэтому историю сравнивают с Золушкой.

Самой известной сценой в фильме стал эпизод в баре, где Билз появляется в мужском костюме, затем раздевается до белья и танцует страстный танец, обливаясь водой, под песню "He`s a dream" исполнительницы Шанди Синнамон.

"Девять с половиной недель" – 1986 год

Эротическая мелодрама "Девять с половиной недель" снята по сюжету романа Элизабет Макнилл. Хотя фильм не стал культовым и получил несколько антипремий, некоторые фрагменты из него разлетелись по миру.

Саундтреком фильма стала песня Джо Кокера "You Can Leave Your Hat On", которая обрела невероятную популярность в мире. В ленте под эту песню актриса Ким Бейсингер танцует стриптиз.

"Стриптиз" – 1986 год

Культовая актриса Деми Мур играла драматическую роль в фильме "Стриптиз". Героиня была вынуждена танцевать в белье, чтобы заработать деньги ради дочери, которую через суд отдали ее бывшему мужу.

Фанаты были в восторге от финального танца Мур под песню "Cold" исполнительницы Энни Ленокс. Актриса двигалась очень профессионально, поэтому ее стриптиз помнят до сих пор.

"От заката до рассвета" – 1996 год

Фильм "От заката до рассвета" по сценарию Квентина Тарантино до сих пор получает положительные отзывы зрителей. В боевике снялась культовая актриса Сальма Хайек. Ее танцевальное шоу в баре, где происходила безумная резня, все помнят до сих пор.

Хайек танцевала с огромной рептилией на шее сначала на сцене, а затем на столах у гостей заведения. Сексуальная актриса исполнила стриптиз под песню "After Dark", которая стала культовым синглом группы Tito&Tarantula.

"Окись" – 2008 год

Актриса Джессика Билл играла одну из главных ролей в психологической драме "Окись". Четверо героев являются маргиналами, не вписывающимися в каноны реальности и потерявшими нить жизни. Билл была стриптизершей.

Сцена, где культовая актриса танцует чувственный стриптиз без бюстгальтера, стала культовой. Джессика исполнила стриптиз под песню "Werewolf" исполнительницы Cat Power.

"Мы – Миллеры" – 2013 год

Культовая актриса Дженнифер Энистон показала идеальную фигуру в комедии "Мы – Миллеры". В сюжете наркоторговец нанимает себе фальшивых родственников, чтобы перевозить через мексиканскую границу марихуану. Его жену играет стриптизерша.

Воспалительный стриптиз в исполнении Энистон запомнился всем зрителям. Она показала идеальный подкачанный пресс и ягодицы, когда танцевала под песню "Sweet Emotion" группы Aerosmith.

"Стриптизерши" – 2019 год

Певица Джей Ло сыграла главную роль в драме о непростой жизни стриптизерш. Танцовщицы выступают в клубе, куда приходят отдыхать крутые брокеры. Однако из-за кризиса клиентов стало меньше, и девушки пытаются заработать деньги другими путями.

Зажигательная Дженнифер Лопес показывает свою пластику на пилоне под песню "Criminal" Фионы Эппл. В таком амплуа поклонники ее еще не видели, именно из-за сцены с танцем фильм стал невероятно популярным.

