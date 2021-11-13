Камерон Диаз, Джеки Чан и другие: актеры, которые начали карьеру со съемок в порно. Фото

Многие культовые актеры в начале своей карьеры снимались в эротических кинолентах. Например, Сталлоне согласился на участие в одном порнофильме, чтобы оплатить жилье и купить еду, а Сибель Кекилли проработала в секс-индустрии несколько лет, чтобы накопить достаточно денег на жизнь.

Звезды кино пытаются утаить эти факты своей биографии, поэтому выкупают компромат за сумасшедшие деньги. Однако некоторые знаменитости считают, что именно благодаря фильмам для взрослых их заметили режиссеры.

OBOZREVATEL рассказывает об известных актерах и актрисах, которые снимались в порнороликах.

Кэтрин Зета-Джонс – "Тысяча и одна ночь"

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Дебют Кэтрин Зетти-Джонс состоялся в фильме "Тысяча и одна ночь", который вышел в 1990 году. В киноленте она сыграла роль Шахерезады. Юная 21-летняя девушка снималась в откровенных сценах обнаженной. После премьеры картины Зета-Джонс стала одной из самых популярных актрис.

Джеки Чан – "Все в семье"

Все привыкли видеть Джеки Чана в боевиках и триллерах, однако в его фильмографии есть киноленты эротического характера. Фильм "Все в семье" вышел еще в 1975 году, именно в нем актер сыграл несколько интимных сцен. Звезда кино не скрывал этот факт и часто рассказывал о начале творческого пути.

Сильвестр Сталлоне – "Итальянский жеребец"

Секс-символ Голливуда Сильвестр Сталлоне начал свою карьеру с эротического фильма "Итальянский жеребец". Кинолента вышла в прокат еще в 1970 году. В то время ему очень нужны были деньги, а режиссеры пообещали заплатить 200 долларов. Актер не стесняется этого опыта и вспоминает, что на то время гонорар был для него космической суммой.

Сибель Кекилли – короткометражные порнофильмы

Актриса Сибель Кекилли начала свою карьеру в порноиндустрии. Звезда "Игры Престолов" скрывала эту страницу своей биографии, однако немецкие СМИ ее разоблачили. В порно Сибель известна под псевдонимом Дилар. Ее родители, узнав об этом, прекратили общение с дочерью.

Камерон Диаз – "Она не ангел"

Актриса Камерон Диаз тоже снималась в порно. В 1992 году она засветилась в короткометражном видео "Она не ангел" со сценами БДСМ, в котором обнажилась и щеголяла рядом с обнаженными мужчиной и женщиной с кнутом. Долгое время актриса скрывала этот факт и даже добилась того, чтобы ролик заблокировали в сети.

Сандра Буллок – "Сладкие губки" и "Амазонки в огне"

У Сандры Буллок есть опыт работы в кинолентах с интимными сценами. Еще в 80-х она снималась в фильмах "Сладкие губки" и "Амазонки в огне". У девушки не было денег на жизнь, поэтому она согласилась сняться обнаженной и изобразить страстный секс. Сегодня эротического кино с участием Буллок нет в сети, звезда выкупила все экземпляры за сумасшедшие деньги.

Хелен Миррен – "Калигула"

Британская актриса Хелен Миррен снималась в порнографическом кино и никогда этого не скрывала. Эротический фильм "Калигула" с ней в главной роли вышел в 1979 году. Любопытно, что почти все актеры в киноленте снимались обнаженными. Киноленту даже в обновленной версии с цензурой запретили во многих странах.

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