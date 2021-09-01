63-летняя Мадонна засветила фигуру в мини-платье и колготках в сетку. Фото

63-летняя американская певица Мадонна поделилась с поклонниками откровенными снимками в пикантном образе. Она появилась в колготках в сетку и коротком платье.

Аутфит знаменитость дополнила аксессуарами и ярким макияжем. Соответствующие фото исполнительница опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Мадонна позировала на камеру в темном мини-платье с леопардовым принтом и рюшами внизу, черных колготках в сетку и туфлях на высоком каблуке. Свой образ певица завершила солнцезащитными очками и массивным колье на шее.

Видео дня

Кроме того, знаменитость сделала аккуратную укладку на голове и эффектный макияж с акцентом на бордовые губы. Для снимков Мадонна прилегла на кровать, а возле нее виднелась стильная маленькая сумка.

Пользователям сети очень понравился горячий образ исполнительницы. Многие оставили приятные комментарии под постом.

"Чертовски потрясающая", "Боже, ты замечательная! Королева", "Чудесная", "Боже мой, это огонь!" – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – известная певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

В 20-летнем возрасте девушка переехала в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в танцевальной труппе. Кроме того, она была участницей рок-групп, пока не решилась начать сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мадонна поделилась с поклонниками снимками, на которых появилась в дерзком образе и позировала вместе со своим возлюбленным – танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. На одном из кадров знаменитость поцеловалась с 26-летним бойфрендом.