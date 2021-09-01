63-летняя Мадонна засветила фигуру в мини-платье и колготках в сетку. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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63-летняя Мадонна засветила фигуру в мини-платье и колготках в сетку. Фото

63-летняя американская певица Мадонна поделилась с поклонниками откровенными снимками в пикантном образе. Она появилась в колготках в сетку и коротком платье.

Аутфит знаменитость дополнила аксессуарами и ярким макияжем. Соответствующие фото исполнительница опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Мадонна позировала на камеру в темном мини-платье с леопардовым принтом и рюшами внизу, черных колготках в сетку и туфлях на высоком каблуке. Свой образ певица завершила солнцезащитными очками и массивным колье на шее.

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Кроме того, знаменитость сделала аккуратную укладку на голове и эффектный макияж с акцентом на бордовые губы. Для снимков Мадонна прилегла на кровать, а возле нее виднелась стильная маленькая сумка.

Мадонна в стильном образе
Мадонна в сексуальном наряде
Мадонна сексуально позирует на камеру

Пользователям сети очень понравился горячий образ исполнительницы. Многие оставили приятные комментарии под постом.

"Чертовски потрясающая", "Боже, ты замечательная! Королева", "Чудесная", "Боже мой, это огонь!" – пишут люди.

Пользователям сети очень понравился горячий образ исполнительницы
Мадонну засыпали комплиментами
В сети оценили образ Мадонны
Фанатам понравился лук певицы

Коротко о знаменитости:

  • Мадонна – известная певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

  • В 20-летнем возрасте девушка переехала в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в танцевальной труппе. Кроме того, она была участницей рок-групп, пока не решилась начать сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мадонна поделилась с поклонниками снимками, на которых появилась в дерзком образе и позировала вместе со своим возлюбленным – танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. На одном из кадров знаменитость поцеловалась с 26-летним бойфрендом.

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