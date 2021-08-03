62-летняя Мадонна в дерзком образе поцеловалась с 26-летним бойфрендом. Фото и видео

62-летняя американская певица Мадонна поделилась с поклонниками снимками, на которых появилась в дерзком образе и позировала вместе со своим возлюбленным – танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. На одном из кадров знаменитость поцеловалась с 26-летним бойфрендом.

Соответствующие фото и видео звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В ролике Мадонна кружилась под музыку, держала в руках гитару, лежала на полу, а затем пустила дым в рот своего возлюбленного.

Певица позировала на камеру в блестящей черной кожаной куртке, которую надела поверх такого же короткого топа, а также мини-юбке и чулках в сеточку. При этом волосы исполнительница решила распустить, а макияж сделала с акцентом на яркие губы.

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Кроме того, Мадонна завершила лук кулоном на шее и солнцезащитными очками черного цвета.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – известная певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

В 20-летнем возрасте девушка переехала в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в танцевальной труппе. Кроме того, она была участницей рок-групп, пока не решилась начать сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мадонна поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала фигуру в коротких шортах и колготках в сетку. Знаменитость позировала во время отдыха с семьей.