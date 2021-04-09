62-летняя Мадонна показала фото с высунутым языком

Американская 62-летняя певица Мадонна поделилась с поклонниками дерзким фото, на котором позировала с высунутым языком. Артистка появилась перед камерой в фиолетовой куртке с капюшоном, который она надела на голову.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На лице Мадонна сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Когда ты себя чувствуешь хорошо в таком стиле – не позволяй никому говорить, что это дер*мо", – написала певица.

Пользователи сети оценили новый кадр знаменитости. Они засыпали Мадонну комплиментами, отметив, что она выглядит прекрасно.

"Королева", "Выглядишь невероятно", "Такая красивая", "Сексуальная", "Классное фото", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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