57-летняя жена Крутого похвасталась фигурой в прозрачном платье. Фото

57-летняя супруга известного российского композитора Игоря Крутого Ольга удивила поклонников очередным пикантным снимком в прозрачном платье.

Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, на фото Ольга Крутая предстала в черном прозрачном платье, показав свою утонченную фигуру.

В сети бурно стали обсуждать снимок женщины. Подписчики засыпали ее комплиментами.

"Вы шикарны!", "Роскошная!", "Красотка", "Сколько нежности и красоты", – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский композитор Игорь Крутой рассказал, как Ксения Собчак едва не довела 78-летнего певца Льва Лещенко до самоубийства.