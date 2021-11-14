56-летняя Элизабет Херли в мини-бикини: самые горячие фото актрисы. Фото

Британская актриса и фотомодель 56-летняя Элизабет Херли горячо любима поклонниками не только благодаря актерскому обаянию, но и благодаря своей внешности. Знаменитость часто радует подписчиков пикантными снимками, на которых позирует в крошечных мини-бикини.

Соответствующие фото она публикует на личной странице в Instagram. Отметим, что кадры, на которых Херли сексуально позирует практически голой, собирают сотни тысяч лайков и тысячи комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В своем блоге актриса активно постит фото в бикини на разных пляжах мира. Среди них, есть снимок, на котором Элизабет Херли в крошечном белом купальнике и соломенной шляпой на голове.

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Также есть фото, где актриса покрасовалась в купальнике цвета хаки, бретельки которого сделаны цепочкой. Свой пляжный аутфит Херли завершила аксессуарами в виде сережек и солнцезащитных очков.

Кроме открытых купальников, актриса предпочитает и закрытые, но с глубоким вырезом. В сентябре Элизабет опубликовала снимок, на котором позирует в купальнике бирюзового оттенка. У него достаточно глубокий вырез, благодаря чему можно заметить пышные формы знаменитости.

Судя по профилю знаменитой модели, ее любимый принт – леопард. Она носит его чаще всех и делиться кадрами в социальной сети.

Отметим, что помимо фотографий в бикини, актриса радует фанатов и другими откровенными снимками. В их числе те, где она позирует в одних лишь трусах, а голую грудь прикрыла прозрачной белой накидкой, вероятнее всего сделанной из льна.

Также есть снимок, на котором Элизабет позирует абсолютно голой в стоге сена.

Коротко о знаменитости:

Элизабет Херли – британская актриса и фотомодель родилась в 1965 году в Англии. В 1987 году дебютировала в фильме "Ария". А в 1992 году состоялся ее дебют в голливудском фильме "Пассажир 57". Знаменитость была в отношениях с актером Хью Грантом, бизнесменом Аруном Найаром, шейном Уорном. У Херли есть сын Дэмиан Чарльз.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Элизабет Херли вместе со своим 19-летним сыном посетила показ в Милане. Для выхода в свет знаменитость предпочла откровенный наряд.