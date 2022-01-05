55-летняя Сальма Хайек вызвала фурор пышним бюстом в леопардовом купальнике

55-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поразила подписчиков пышным бюстом в леопардовом купальнике. Глубокое декольте позволило фолловерам оценить натуральную грудь артистки.

Откровенную фотографию с отдыха у бассейна звезда выложила на официальную страницу в Instagram. Всего за день пост собрал более 1,6 млн лайков и 10 тысяч комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На эротическом кадре актриса позирует за столиком с чашкой кофе в пятнистом бикини. На фоне красуется живописный пейзаж, который включает в себя горы, водоем и кристально чистый бассейн.

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"Первый кофе в первый понедельник первого месяца в новом году", – лаконично подписала пост автор.

Особое внимание поклонников на фотографии привлек роскошный бюст Сальмы, который сразу бросается в глаза из-за откровенного декольте. Комментаторы выразили свое восхищение фигурой знаменитости.

"Мечта всех мужчин", "Я имею минимум две веские причины полюбить это фото", "Вау, Сальма, ты выглядишь красивее, чем закат", – говорится в сообщениях.

Отметим, что грудь Хаек натуральная, ведь, по словам звезды, она никогда не ложилась под нож. Такого размера она достигла из-за особенностей организма, которые спровоцировали ее периодическое увеличение бюста.

В частности, во время беременности, менопаузы и набора веса грудная клетка Сальмы увеличивалась, что натолкнуло ее фанатов на подозрения о пластических операциях.

"У некоторых женщин она становится меньше. Я просто случайно оказалась одной из тех, чья грудь увеличивалась по любому поводу. Например, когда я набрала вес, забеременела, или когда оказалась в периоде менопаузы. Я сменила много размеров, моя спина действительно страдала от этого", – призналась она.

Коротко о звезде:

Сальма Хайек – мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Первая мексиканка, номинированная на премию "Оскар" за лучшую женскую роль. В возрасте 23 лет Хайек получила ведущую роль в успешной мексиканской теленовелле "Тереза", благодаря которой она заработала статус национальной звезды.

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