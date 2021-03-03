55-летняя Элизабет Херли в ярком наряде показала глубокое декольте. Фото

55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала ярко-красный образ с глубоким декольте.

Знаменитость предстала в стильном брючном костюме. Соответствующее фото Херли опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, модель позировала на камеру, сидя в кресле, в брюках и пиджаке ярко-красного цвета. Кроме того, декольте костюма хорошо подчеркнуло ее пышную грудь.

Также звезда дополнила образ черными босоножками на каблуке, макияжем смоки айс и распущенными волосами.

Пользователи сети отметили, что Херли идет такой стиль и она выглядит просто превосходно на свой возраст.

"Как ты всегда выглядишь такой красивой?", "Милая, ты невероятная, очень красивая и сексуальная женщина", "Самая горячая на свете", – пишут люди в комментариях.

К слову, 55-летняя Элизабет Херли довольно часто показывает откровенные снимки в соцсетях. Звезда наглядно демонстрирует свое подтянутое тело. Чтобы поддерживать стройную фигуру в форме актриса признавалась, что в ее рационе нет место углеводам и молочным продуктам. А главный ее секрет красоты в том, что она много пьет воды и часто находится на солнце.

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