55-летняя Элизабет Херли в пикантном бикини восхитила фигурой фанатов. Фото

Известная британская актриса и фотомодель 55-летняя Элизабет Херли поделилась с поклонниками кадрами, на которых продемонстрировала свою фигуру в стильном бикини. Знаменитость позировала на улице на свежем воздухе.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили образ модели и засыпали ее комплиментами.

Так, Херли появилась перед поклонниками в раздельном купальнике золотистого цвета. Знаменитость распустила свои длинные волосы и сделала дневной макияж с акцентом на глаза.

"Блаженство", – подписала кадры актриса.

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Пользователям сети очень понравилась фигура Херли и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Великолепная", "Нестареющая", "Потрясающая", "Королева", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Элизабет Херли – британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Звезда довольно часто показывает откровенные снимки в соцсети Instagram, наглядно демонстрируя свое подтянутое тело.

Чтобы поддерживать стройную фигуру в форме, актриса признавалась, что в ее рационе нет место углеводам и молочным продуктам. А главный ее секрет красоты в том, что она много пьет воды и часто находится на солнце.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Элизабет Херли снялась топлес в бриллиантах. На фото звезда прикрыла обнаженную грудь руками.