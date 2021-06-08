55-летняя Элизабет Херли в пикантном бикини восхитила фигурой фанатов. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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55-летняя Элизабет Херли в пикантном бикини восхитила фигурой фанатов. Фото

Известная британская актриса и фотомодель 55-летняя Элизабет Херли поделилась с поклонниками кадрами, на которых продемонстрировала свою фигуру в стильном бикини. Знаменитость позировала на улице на свежем воздухе.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили образ модели и засыпали ее комплиментами.

Так, Херли появилась перед поклонниками в раздельном купальнике золотистого цвета. Знаменитость распустила свои длинные волосы и сделала дневной макияж с акцентом на глаза.

"Блаженство", – подписала кадры актриса.

Модель показала фигуру в купальнике
Видео дня
Модель похвасталась стройными формами

Пользователям сети очень понравилась фигура Херли и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Великолепная", "Нестареющая", "Потрясающая", "Королева", – пишут люди.

Пользователям сети очень понравилась фигура Херли
Модель засыпали комплиментами
В сети оценили фигуру модели
Под постом оставили множество комплиментов

Коротко о знаменитости:

  • Элизабет Херли – британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Звезда довольно часто показывает откровенные снимки в соцсети Instagram, наглядно демонстрируя свое подтянутое тело.

  • Чтобы поддерживать стройную фигуру в форме, актриса признавалась, что в ее рационе нет место углеводам и молочным продуктам. А главный ее секрет красоты в том, что она много пьет воды и часто находится на солнце.

Элизабет Херли – британская актриса
Как выглядит Элизабет Херли

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Элизабет Херли появилась на светской вечеринке в прозрачном платье, которое надела на голое тело. Пикантными фотографиями она поделилась в сети.

  • Также модель взбудоражила поклонников сексуальными снимками в сети. Звезда предстала перед фанатами в откровенном образе.

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