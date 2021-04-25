55-летняя Элизабет Херли поразила сексуальной фигурой в бикини. Фото

Известная британская актриса и фотомодель Элизабет Херли не перестает удивлять поклонников идеальной фигурой в свои 55 лет. Знаменитость похвасталась сексуальными формами в мини-бикини.

Соответствующий кадр Херли опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке звезда позировала в бирюзовом купальнике собственного производства в дверном проеме, тем самым продемонстрировав свои изгибы и формы фигуры.

Пользователи сети оценили новое сексуальное фото Херли и оставили под снимком в Instagram множество комплиментов. Поклонники отметили, что фигура актрисы в отличной форме.

"Ослепительная", "Ты настоящая красавица", "Что за прекрасная женщина?" – писали фолловеры в комментариях под фото.

К слову, ранее 55-летняя Элизабет Херли в интервью не раз упоминала, что секрет ее красоты в питании – она не употребляет углеводы и молочные продукты. Кроме того актриса уверяла, что залог ее молодости в употреблении большого количества воды и частого нахождения на солнце.

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