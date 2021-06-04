55-летняя Элизабет Херли показала глубокое декольте в элегантном платье. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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55-летняя Элизабет Херли показала глубокое декольте в элегантном платье. Фото

Известная британская актриса и фотомодель 55-летняя Элизабет Херли посетила благотворительный гала-концерт British Ballet Charity Gala в наряде с откровенным декольте. Для выхода в свет она выбрала платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Так, наряд знаменитости был сделан из верха в стиле блейзера и низа с разрезом до бедра.

Свой образ Херли дополнила бриллиантовыми брошками и подходящим ожерельем. Кроме того, она сделала объемную укладку на голове и сияющий макияж. Из обуви модель предпочла черные босоножки на шпильке.

Свой образ Херли дополнила бриллиантовыми брошками и подходящим ожерельем
Видео дня

На одном из снимков актриса позировала со своим другом и коллегой 49-летним Дэвидом Уолльямсом, который был одет в черный смокинг и галстук-бабочку.

Актриса позировала со своим другом и коллегой 49-летним Дэвидом Уолльямсом

Коротко о знаменитости:

  • Элизабет Херли – британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Звезда довольно часто показывает откровенные снимки в соцсети Instagram, наглядно демонстрируя свое подтянутое тело.

  • Чтобы поддерживать стройную фигуру в форме, актриса признавалась, что в ее рационе нет место углеводам и молочным продуктам. А главный ее секрет красоты в том, что она много пьет воды и часто находится на солнце.

Элизабет Херли – британская актриса
Звезда довольно часто показывает откровенные снимки в соцсети Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Элизабет Херли снялась топлес в бриллиантах. На фото звезда прикрыла обнаженную грудь руками.

  • Ранее Элизабет Херли появилась на светской вечеринке в прозрачном платье, которое надела на голое тело. Пикантными фотографиями она поделилась в сети.

  • Также модель взбудоражила поклонников сексуальными снимками в сети. Звезда предстала перед фанатами в откровенном образе.

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