55-летняя Элизабет Херли показала глубокое декольте в элегантном платье. Фото
Известная британская актриса и фотомодель 55-летняя Элизабет Херли посетила благотворительный гала-концерт British Ballet Charity Gala в наряде с откровенным декольте. Для выхода в свет она выбрала платье, которое подчеркнуло ее фигуру.
Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Так, наряд знаменитости был сделан из верха в стиле блейзера и низа с разрезом до бедра.
Свой образ Херли дополнила бриллиантовыми брошками и подходящим ожерельем. Кроме того, она сделала объемную укладку на голове и сияющий макияж. Из обуви модель предпочла черные босоножки на шпильке.
На одном из снимков актриса позировала со своим другом и коллегой 49-летним Дэвидом Уолльямсом, который был одет в черный смокинг и галстук-бабочку.
Коротко о знаменитости:
Элизабет Херли – британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Звезда довольно часто показывает откровенные снимки в соцсети Instagram, наглядно демонстрируя свое подтянутое тело.
Чтобы поддерживать стройную фигуру в форме, актриса признавалась, что в ее рационе нет место углеводам и молочным продуктам. А главный ее секрет красоты в том, что она много пьет воды и часто находится на солнце.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Элизабет Херли снялась топлес в бриллиантах. На фото звезда прикрыла обнаженную грудь руками.
Ранее Элизабет Херли появилась на светской вечеринке в прозрачном платье, которое надела на голое тело. Пикантными фотографиями она поделилась в сети.
Также модель взбудоражила поклонников сексуальными снимками в сети. Звезда предстала перед фанатами в откровенном образе.