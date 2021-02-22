55-летняя Элизабет Херли похвасталась пышными формами в бикини. Фото

Известная британская актриса и фотомодель Элизабет Херли восхитила пользователей сети очередным сексуальным снимком. Знаменитость показала фото, на котором позирует в бикини.

Соответствующий кадр Херли опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке актриса сексуально позировала в белом бикини на фоне океана. Знаменитость продемонстрировала не только стройную фигуру, но и похвасталась пышным бюстом.

Пользователи сети восхитились новым откровенным образом Херли и оставили под снимком в Instagram множество комплиментов звезде.

"Невероятная Элизабет", "Солнечная красота", "Я не могу представить себе более красивой женщины в мечтах", – писали поклонники актрисы.

К слову, 55-летняя Элизабет Херли довольно часто показывает откровенные снимки в соцсетях. Звезда наглядно демонстрирует свое подтянутое тело. Чтобы поддерживать стройную фигуру в форме актриса признавалась, что в ее рационе нет место углеводам и молочным продуктам. А главный ее секрет красоты в том, что она много пьет воды и часто находится на солнце.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Элизабет Херли появилась на светской вечеринке в прозрачном платье, которое надела на голое тело.