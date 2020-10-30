55-летняя Элизабет Херли похвасталась изящной фигурой в бикини. Фото

55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли поделилась с поклонниками новым пикантным фото в купальнике.

На своей странице в Instagram голливудская звезда вызвала фурор у подписчиков (фото можно посмотреть ниже).

Так, модель предстала в бикини собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach.

"Скучаю по Блайти (Британии)", – подписала снимок Элизабет.

Поклонники восхитились стройной и подтянутой фигурой Херли, поэтому под постом они засыпали актрису комплиментами.

"Просто великолепно. Вау", "Ты английская роза", "Самая красивая женщина", "Самая прекрасная женщина в мире!", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса Элизабет Херли появилась на светской вечеринке в прозрачном платье, которое надела на голое тело.