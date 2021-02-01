54-летняя Сальма Хайек в откровенном купальнике показала фигуру

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек показала свою роскошную фигуру, позируя в бассейне.

Соответствующее фото звезда опубликовала в своем Instagram. Она позирует в черном слитном купальнике, который выгодно подчеркнул все достоинства ее тела. Сальма стоит в бассейне, слегка закинув голову назад.

Поклонники актрисы оценили ее потрясающий внешний вид, поэтому в комментариях оставили для нее множество приятных комплиментов. "Какая красавица", "Просто невероятная женщина", "Ваши фото в купальнике – самая лучшая мотивация", "Сальма – само совершенство", "Этот снимок сделал мой день", "На такое просто невозможно налюбоваться", – пишут восторженные фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сальма Хайек показала стройную фигуру в бикини. поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых позировала в откровенном черном бикини.