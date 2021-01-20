54-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру в бикини. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Сальма Хайек

Голливудская актриса Сальма Хайек поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых продемонстрировала стройную фигуру.

Соответствующие снимки 54-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в откровенном черном бикини.

"Нам нужно сохранять хладнокровие", – лаконично прокомментировала публикацию Хайек.

Сальма Хайек в откровенном купальнике
Сальма Хайек в откровенном купальнике

Поклонники в комментариях заметили, что в свои 54 года Сальма выглядит очень эффектно, а тело у нее – как у молодой девушки.

"Королева", "Очень красивая", "Не могу поверить, что тебе 54 года. Так молодо и сексуально выглядишь", "Невероятная", "Тело просто огонь. Будто бы тебе 18", – написали люди.

Поклонники засыпали Хайек комплиментами
Поклонники засыпали Хайек комплиментами
Поклонники засыпали Хайек комплиментами
Поклонники засыпали Хайек комплиментами

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Сальма Хайек поразила поклонников сексуальными формами. Она позировала на пляже в синем купальнике.

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