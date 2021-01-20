54-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру в бикини. Фото
Голливудская актриса Сальма Хайек поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых продемонстрировала стройную фигуру.
Соответствующие снимки 54-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в откровенном черном бикини.
"Нам нужно сохранять хладнокровие", – лаконично прокомментировала публикацию Хайек.
Поклонники в комментариях заметили, что в свои 54 года Сальма выглядит очень эффектно, а тело у нее – как у молодой девушки.
"Королева", "Очень красивая", "Не могу поверить, что тебе 54 года. Так молодо и сексуально выглядишь", "Невероятная", "Тело просто огонь. Будто бы тебе 18", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Сальма Хайек поразила поклонников сексуальными формами. Она позировала на пляже в синем купальнике.