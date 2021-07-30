54-летняя Ольга Сумская показала себя беременной без белья

Украинская актриса 54-летняя Ольга Сумская поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру во время беременности дочерью Аней. Кадр был сделан в 2002 году.

Тогда артистка снялась в откровенной фотосессии без белья. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сумская позировала на камеру полностью обнаженной, а интимные места она прикрыла легкой тканью, которую держала в руках. Также актриса сделала аккуратную укладку на голове и нежный макияж с акцентом на глаза.

"2002 год… Беременная Аней", – коротко подписала снимок Сумская.

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Пользователям сети очень понравилось архивное фото знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Непревзойденная! Как всегда!", "Какая прекрасная!", "Я сначала подумала, что сейчас, а не в 2002 году. Совсем не изменилась", "Очаровательная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Ольга Сумская – украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины. Снималась в таких фильмах, как "Письмо по ошибке", "С меня хватит", "Тени незабытых предков", мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", телесериале "Роксолана", а также многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ольга Сумская вместе с супругом Виталием Борисюком и младшей дочкой Анной наслаждаются отдыхом в Египте. Знаменитость показала кадры с бассейна, где она позирует в купальнике вишневого цвета, демонстрируя подтянутую фигуру и пышное декольте.