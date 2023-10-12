54-летняя Дженнифер Энистон полностью обнажилась во время съемок: фото голой актрисы и ее партнера попали в СМИ

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась полностью обнаженной для одной из серий нового сезона сериала "Утреннее шоу". Артистка в очередной раз продемонстрировала поразительную фигуру.

Кадры с 54-летней знаменитостью, изобразившей на экране любовную сцену с Джоном Хэммом (сыграл роль миллиардера Пола Маркса), выложило на своем сайте издание Daily Mail.

Третий сезон сериала "Утреннего шоу" вышел на минувшей неделе. Одну из главных ролей в телекартине – телеведущей Алекс Леви – играет Дженнифер Энистон. В серии под названием "Стэнфордский студент" Алекс берет интервью у Пола в его особняке в Хэмптоне. Между ними вспыхивает искра страсти, а потом герои оказываются в постели.

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"В откровенных сценах оба актера полностью раздеты, причем Дженнифер выглядит так же потрясающе, как и в своей первой откровенной сцене в фильме "Развод по-американски" в 2006 году", – пишет Daily Mail.

Недавно актриса рассказала, как ей удается оставаться в такой хорошей форме, в интервью CR Fashion Book. По словам Энистон, она выпивает в течение дня много воды, ежедневно, без перерывов на выходные, занимается спортом, употребляет только полезные и свежие продукты и старается хорошо высыпаться. По словам Дженнифер, последнее правило, учитывая рабочий график, дается сложно. Однако актриса понимает, что этот пункт важен: "Чувствую это, когда недостаточно отдыхаю".

Ранее OBOZREVATEL писал, что россияне опозорились фейковым переводом известного сериала "Утреннее шоу". Российские переводчики исказили слова репортера из Мариуполя, который передает телефон в телестудию новость о войне в Украине. В одной из серий нового сезона фотограф-фрилансер Андре Форд отправляется в Мариуполь делать сюжет. Через несколько дней он звонит по каналу и рассказывает, что происходит в городе. В оригинальном тексте он передает следующее: "Россияне не просто бомбят город, они убивают гражданских". В российском варианте репортер "обвиняет" в убийствах бойцов "Азова".

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