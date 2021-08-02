52-летняя Дженнифер Лопес сексуально выгнулась в мини-бикини. Фото

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала поклонникам пикантные кадры с отдыха на яхте. Знаменитость сексуально позировала на камеру в ярком мини-бикини.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала соответствующий снимок (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На снимке Лопес изящно выгнулась, похваставшись аппетитными ягодицами и плоским прессом. Знаменитость позировала на яхте в ярко-желтом мини-бикини, которое подчеркнуло фигуру певицы.

Свой сексуальный образ Лопес дополнила браслетом на руке, подвеской и солнцезащитными очками. А роскошные волосы артистка распустила.

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Поклонники засыпали в комментариях под пикантным фото, где Лопес в сексуальном купальнике, лестными комплиментами. Они отметили, что фигура знаменитость выглядит очень хорошо.

"Я все еще отказываюсь верить, что ей 52 года", "Дело в том, что в ее теле все натуральное. Она много работает над своей фигурой, и это видно", – писали пользователи в сети.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, пока не решила начать полноценную актерскую карьеру. Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Лопес позировала в бассейне без макияжа. На фото звезда запечатлена в откровенном желтом купальнике и стильных солнцезащитных очках.