52-летняя Дженнифер Энистон засветила стройные ноги в фотосессии для модного глянца

Американская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон снялась для обложки сентябрьского выпуска журнала InStyle. На одном из фото 52-летняя звезда появилась в белом платье с эффектными разрезами.

Ее элегантный образ завершали массивные украшения на руках и шее, объемная укладка и легкий макияж. Соответствующие кадры с фотосессии Энистон опубликовала в своем блоге в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

А на другом снимке актриса была запечатлена в блестящих брюках и зеленой кофте с люрексом и меховыми манжетами.

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"Она красавица, она грация, она мисс Дженнифер Энистон! И действительно, лучше нее никто не смог бы украсить наш сентябрьский модный номер. Сделав одну из самых знаменитых карьер Голливуда, Дженнифер Энистон могла бы просто наслаждаться своим успехом всю оставшуюся жизнь. Но она продолжает стремится к еще более ясному и счастливому будущему", – написали в редакции глянца о сотрудничестве с Дженнифер.

Известно, что интервью и фотосессия приурочены к громкому перезапуску сериала "Друзья" в этом году, а также к выходу нового сезона "Утреннего шоу", премьера которого запланирована на 17 сентября.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Энистон – американская актриса, кинорежиссер и продюсер, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Энистон призналась, что ей удалось сохранить хорошие дружеские отношения со своим бывшим супругом Брэдом Питтом. После расставания знаменитости снова сблизились и начали общаться. Она также уточнила, что заявления о их возможном воссоединении с Питтом являются только слухами, так как между ними ничего не может быть, кроме дружбы.