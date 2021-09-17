51-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для рекламы белья. Фото

51-летняя супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл снялась в рекламе новой коллекции в рамках коллаборации Calvin Klein x Kith. Знаменитость появилась на кадрах топлес и позировала в белье из новой коллекции.

Фотосессия проходила на вилле Некки Кампильо – исторической резиденции в Милане (Италия), пишет Daily Mail. Модель снялась в нескольких образах (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На одном из снимков Наоми запечатлена топлес – голую грудь она прикрыла рукой. На супермодели только светло-голубые джинсы, которые расстегнуты, чтобы показать белье из новой коллекции Calvin Klein.

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На следующем фото модель позирует в коротком белом халате на голое тело.

Отметим, что коллаборация бренда Calvin Klein с Kith – вторая. Впервые они сотрудничали в сентябре 2020 года, когда коллаборация стала первой в истории модного дома. Тогда ее лицом выступила модель Джиджи Хадид.

Коротко о знаменитости:

Британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения родилась в 1970 году в лондонском Стритхэме.

Она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала "Vogue" и журнала "Time".

В конце 80-х годов Наоми встречалась с боксером Майком Тайсоном. Также ходили слухи, что у нее был роман со Сильвестром Сталлоне. В 90-х модель строила отношения с танцором Хокаином Кортесом, из-за которого Наоми чуть не покончила с собой. Также у Кэмпбелл был роман с российским олигархом Владиславом Дорониным, с которым у них якобы была помолвка в 2011, но свадьбы так и не случилось. Спустя несколько лет они официально расстались.

В середине мая 2021 года Наоми сообщила поклонникам, что стала мамой. Однако личность отца остались загадкой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наоми Кэмпбелл рассказала откровенные подробности о рождении дочери.