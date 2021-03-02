51-летняя Лопес обнажила бедра и показала шикарную фигуру. Фото

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.

Знаменитость сделала откровенное селфи в зеркале. Соответствующий снимок артистка опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Лопес позирует на камеру, сидя на коленях, в белом купальнике, который хорошо подчеркнул рельеф ее тела, пышную грудь и упругие ягодицы.

Кроме того, певица решила сделать на голове растрепанную гульку и надела большие круглые серьги.

Отметим, что в комментариях под постом фанаты остались в восторге от того, как Лопес удается так шикарно выглядеть в 51 год. Они засыпали ее комплиментами.

"Самая красивая", "О боже мой! Горячая мамочка", "Вы открыли фонтан молодости. Когда вы поделитесь этим с остальными?", "Вам действительно 51 год?" – пишут люди в сети.

Напомним, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

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