51-летняя Дженнифер Лопес засветила аппетитные формы в прозрачном обтягивающем комбинезоне

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала голое тело в обтягивающем комбинезоне.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть в конце новости).

Так, знаменитость появилась перед публикой в черном прозрачном комбинезоне, в котором хорошо видно ее фигуру.

Поклонники восхитились образом Лопес и засыпали ее комплиментами.

"Абсолютно прекрасная!", "Этот костюм очень идет!", "Королева убивает", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица и актриса Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей роскошной фигуры.