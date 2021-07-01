51-летняя Дженнифер Лопес в обтягивающем платье поразила идеальной фигурой. Фото

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес в модном наряде приехала на фотосессию в Лос-Анджелес (США). Звезда показала красивую фигуру в обтягивающем белом платье с глубоким вырезом. Свой образ она дополнила зеркальными солнцезащитными очками, бриллиантовым колье и синей сумочкой.

Дженнифер попала в объектив папарацци, когда выходила из белого автомобиля и направилась на съемочную площадку. Она разговаривала с мужчиной, который держал для нее дверь открытой, сообщает таблоид Daily Mail.

Звезда также опубликовала селфи у себя в Instagram. На снимке видно, что певица распустила волосы. Она выглядит абсолютно счастливой и это не удивительно, ведь у звезды налаживается личная жизнь. СМИ пишут, что Лопес собирается выйти замуж за актера Бена Аффлека – пара уже встречалась в 2000-х. Актер еще тогда сделал предложение певице, но до свадьбы дело не дошло. В январе 2004 года стало известно, что пара разошлась.

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Недавно артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. В апреле Дженнифер разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, а в январе Аффлек расстался с актрисой Аной де Армас. Все мировые таблоиды следят за развитием их отношений.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Лопес призналась, каким должен быть ее будущий бойфренд. Кроме этого, мы писали, что певица и ее возлюбленный Бен Аффлек после слухов о романе стали жить вместе. Пара арендовала роскошный коттедж в Майами за 18 млн долларов.