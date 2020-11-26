51-летняя Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной. Фото

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала полностью обнаженной.

Соответствующий снимок 51-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Свой образ Лопес дополнила легким макияжем и мокрой укладкой волос. Отметим, что горячее фото певицы стало обложкой ее новой песни In The Morning.

"Сюрприз! Вот официальная обложка для In The Morning", – прокомментировала публикацию Дженнифер.

Снимок вызвал бурную реакцию у поклонников артистки: меньше чем за сутки публикация собрала более пяти миллионов лайков и 94 тысячи комментариев.

"Какое тело", "Горячая", "Очень красивая женщина", "Невероятная", "Как можно так хорошо выглядеть в свои 50?" – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица и актриса Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей роскошной фигуры.