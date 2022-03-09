50-летняя модель Каприс Буре разделась догола, чтобы привлечь внимание к войне в Украине

Известная американская модель, 50-летняя Каприс Буре опубликовала откровенные фотографии, на которых предстала голой. Своим поступком знаменитость решила привлечь внимание к войне в Украине.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. Каприс Буре отметила, что уже публиковала снимки, однако социальная сеть удалила их, поэтому она решила вновь их показать (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я очень сильно переживаю по поводу спровоцированного сообщения и моей свободы слова. Эти фотографии провокационные, которые я изменила сегодня, и их сообщения очень сильны. Очевидно, я сделала это намеренно, чтобы спровоцировать больше разговоров. У общества есть эта мощная платформа для общения с миром, укрепления мира и оказания большего давления на тех, кто принимает решения от нашего имени", – написала модель.

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Она добавила, что благодаря наличию интернета, люди имеют свободу слова и могут "формировать собственную точку зрения и мнение".

"Кроме того, на гуманитарном уровне это душераздирающе, некоторые из самых ужасных изображений, которые я когда-либо видела. Зло и нехватка человеческого внимания – отвратительны и очень печальны. Но если вы посмотрите на историю, это очень страшно и может вовлечь всех нас на нескольких уровнях. Мы, люди, включая тех, кто храбро проводит демонстрации в России, рискуя получить 15 лет тюремного заключения, чтобы остановить эту бессмысленную войну. Мы все не хотим войны, мы хотим мира!", – написала Каприс Буре.

Отметим, что на опубликованных кадрах модель предстала голой, а на ее теле было написано "Остановить войну".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Caprice Bourret Official (@capricebourret)

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