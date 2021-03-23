50-летняя Кэмпбелл снялась топлес на фоне океана. Фото 18+

Британская супермодель 50-летняя Наоми Кэмпбелл поделилась с поклонниками черно-белым снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру и засветила голую грудь.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комментариями (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Кэмпбелл позировала на камеру в черных трусах на фоне Индийского океана. При этом на модели больше не было одежды. Кроме того, на голове у женщины виднелся огромный венок из перьев.

Звезда отметила, что это фото было сделано во время съемок для британского глянца I-D в Кении.

Пользователям сети понравился снимок Кэмпбелл. Многие удивляются тому, как супермодель выглядит в свои годы.

"Чистое искусство", "Королева!", "Ошеломляющая", "Ты прекрасно выглядишь", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Наоми Кэмпбелл – британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского происхождения. Она вышла на подиум, когда ей было всего 15. Знаменитость стала первой темнокожей девушкой, которая появилась на обложках журналов "Vogue" и "Time".

Ранее Кэмпбелл снялась обнаженной в метро. На фото она позировала без одежды на платформе и в вагоне поезда, прикрывая интимные части тела сумками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж откровенным нарядом на модном показе Valentino. Наоми вышла в черном платье с объемной юбкой.