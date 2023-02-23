49-летняя Хайди Клум и ее муж сфотографировались голыми в честь годовщины брака

Всемирно известная немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум и ее супруг, музыкант Том Каулитц отмечают четвертую годовщину свадьбы. В честь праздника они опубликовали совместный пикантный снимок, сделанный в спальне.

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Кадр Клум разместила на личной странице в Instagram. Под ним она оставила трогательное послание любимому.

"Любовь всей моей жизни", – лаконично подписала супермодель.

На фото 49-летняя красавица, обнимая своего 33-летнего мужа с голым торсом, прячет собственное обнаженное тело. Клум нежно целует участника группы Tokio Hotel в губы, параллельно делая селфи в зеркале.

Спальня знаменитостей была заполнена огромным количеством гелиевых воздушных шаров в виде красных сердец. Очевидно, так они украсили комнату к годовщине свадьбы.

Осознавая, что фотография может вызвать спорную реакцию у пользователей сети, Клум скрыла комментарии.

Отметим, супермодель и музыкант, который младше своей любимой на 16 лет, узаконили отношения в феврале 2019 года. У них нет общих детей, однако Клум – многодетная мама. Она воспитывает 18-летнюю дочь Хелен от миллионера Флавио Бриаторе, хотя еще в 2009-м ее удочерил новый муж звезды, британский певец Seal. От него модель также родила сыновей Гюнтера (17 лет) и Йохана (16 лет) и дочь Лу (13 лет).

Ранее OBOZREVATEL писал, что Хайди Клум пришла на премьеру фильма "Аватар: Путь воды" в Лос-Анджелесе в платье от украинского бренда. Супермодель позировала перед папарацци в роскошном наряде, созданном украинскими дизайнерами из Lever Couture.

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