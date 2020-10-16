47-летняя Королева засветила пышную грудь в откровенном боди. Фото
Российская певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем 47-летняя артистка позировала в откровенном черном боди, засветив пышную грудь. Свой образ она дополнила кожаным плащом. Соответствующий снимок Королева опубликовала на личной странице в Instagram.
"Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор" – писал великий Владимир Высоцкий. А я дополню: "Я не люблю, когда друзья стреляют в спину"... Бойтесь друзей. Враги не предают", – написала певица.
Поклонники бурно отреагировали на публикацию певицы. Одни засыпали Королеву комплиментами, а другие принялись проводить параллель между текстом ее поста и изменой мужа Сергея Глушко (Тарзана).
"Вы такая красивая", "Фото – супер", "Шикарная", "Самая крутая и сексуальная", "Не, ну ваш муж обоср*лся, а зачем других обвинять в чем то?", "Не будьте жертвой! Бросить его надо", "Наташа, не позорьтесь", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать супруга артиста и обвинять в краже.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".