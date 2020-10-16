47-летняя Королева засветила пышную грудь в откровенном боди. Фото

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 47-летняя артистка позировала в откровенном черном боди, засветив пышную грудь. Свой образ она дополнила кожаным плащом. Соответствующий снимок Королева опубликовала на личной странице в Instagram.

"Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор" – писал великий Владимир Высоцкий. А я дополню: "Я не люблю, когда друзья стреляют в спину"... Бойтесь друзей. Враги не предают", – написала певица.

Поклонники бурно отреагировали на публикацию певицы. Одни засыпали Королеву комплиментами, а другие принялись проводить параллель между текстом ее поста и изменой мужа Сергея Глушко (Тарзана).

"Вы такая красивая", "Фото – супер", "Шикарная", "Самая крутая и сексуальная", "Не, ну ваш муж обоср*лся, а зачем других обвинять в чем то?", "Не будьте жертвой! Бросить его надо", "Наташа, не позорьтесь", – написали люди.

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