46-летняя Виктория Бекхэм восхитила сеть своим легендарным шпагатом. Фото

46-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм в очередной раз поделилась с поклонниками фото своего фирменного шпагата.

Соответствующий кадр знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

"Согрета и готова к неделе работы из дома", – подписала певица.

Подписчиков впечатлил новый снимок Бекхэм и они засыпали звезду комплиментами.

"Выглядишь потрясающе", "Лучшая жена! Лучшая мама! Лучшая женщина!", "Гибкость – вау!", – пишут пользователи в сети.

Напомним, впервые Виктория Бекхэм продемонстрировала такую растяжку в 2016 году, опубликовав снимок в Instagram. Она была одета в черное платье и туфли. Фото дизайнера настолько стало популярным, что в интернете запустили целый "челлендж" легендарной растяжки. В нем приняли участие многие знаменитости.

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