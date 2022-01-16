45-летняя звезда сериала 'Клон' в образе сексуального демона удивила подтянутой фигурой

Бразильская актриса, фотомодель и ведущая, которая прославилась благодаря главной роли в сериале 2000-х "Клон", Джованна Антонелли удивила поклонников пикантными фото. 45-летняя звезда в образе сексуального демона позировала перед камерой, демонстрируя подтянутые ягодицы.

Откровенными снимками знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. В комментариях фанаты отметили безупречный внешний вид артистки.

На кадрах Антонелли предстала перед интернет-пользователями в боди алого цвета с длинным рукавом, широким поясом, подчеркивающим талию, и глубоким декольте. Образ дополняли красные колготки, ботфорты с острым носком на каблуке и хвост черта сзади. Голову звезды бразильских сериалов украсили рога демона.

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"Рада встрече с вами! Надеюсь, вы угадали, как меня зовут?", – загадочно подписала снимки актриса.

Звезда показала свой наряд со всех сторон. На одном из фото она позирует, повернувшись к камере спиной. Это позволило подписчикам рассмотреть подтянутые формы 45-летней "дьяволицы".

Фанаты оставляли в комментариях комплименты неожиданному образу Джованны.

"Прекрасный демон", "Ох, как горяча", "Очень соблазнительно", "Мечтаю так выглядеть после 40", – писали фолловеры.

Коротко о знаменитости:

Джованна Антонелли Праду — бразильская актриса, фотомодель, телеведущая, продюсер, певица. Родилась 18 марта 1976 года в Рио-де-Жанейро.

Звездный час наступил в 2001 году, когда актриса получила главную роль арабки-мусульманки Жади в захватывающей мелодраматической истории "Клон". Ради этой роли Джованна ставила себе арабский акцент и брала уроки танца живота. Сериал показали более чем в 90 странах мира.

Воспитывает троих детей: 16-летнего сына Пьетро и двух 11-летних дочек Антонии и Софии.

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