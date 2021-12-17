44-летняя женщина и ее 21-летняя дочь выглядят одинаково и вместе ходят на свидание. Горячие фото красавиц

44-летняя учительница средней школы по имени Джолин рассказала, что ее часто считают ровесницей 21-летней дочери Мэйлани. Они вместе ходят на двойные свидания и делятся советами.

Об этом молодая преподавательница рассказала изданию The Sun. По словам Джолин, на свидание ее обычно приглашают подписчики, ведь профиль "горячей мамочки", как ее назвали в социальных сетях, насчитывает более полумиллиона подписчиков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Учительница средней школы переехала в Калифорнию, США, после развода с мужем и отцом Мейлани 14 лет назад. С тех пор она не выходила замуж, но пыталась завести серьезные отношения.

К примеру, Джолин зарегистрирована в приложении для знакомств, но утверждает, что пользователи не верят в ее возраст и жалуются на страницу. Поэтому наибольшее количество мужского внимания присутствует в частных сообщениях 44-летней женщины в Instagram.

Она утверждает, что ей пишут очень милые и вежливые люди, но обычно у них не складываются долговременные отношения. Преподавательница призналась, что ищет амбициозного и уверенного в себе партнера, который сможет вкладываться в нее как финансово, так и эмоционально.

Сейчас мама и 21-летняя студентка вместе ходят на двойные свидания, развлекаются и путешествуют с мужчинами. У них двоих подтянутая фигура и отличная кожа, что заставляет окружающих поверить в то, что они ровесницы.

Джолин объяснила, что уже в возрасте дочери начала ухаживать за своим лицом, постоянно пользуясь солнцезащитными кремами и сыворотками с витамином C. Также она всю жизнь сбалансированно питалась, занималась физическими упражнениями и почти не употребляла алкоголь.

Это не первый подобный случай, когда маму и дочь называют сверстниками. Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что 41-летнюю Шерил Джарвис часто ошибочно принимают за сестру своей дочери, 20-летней Лорен Марсден.