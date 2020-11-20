43-летняя Орейро показала соблазнительные формы в боди

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро устроила соблазнительную фотосессию, на которой продемонстрировала свои пышные формы.

Соответствующие фото и видео 43-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На кадрах она позировала в откровенном тигровом боди и ботфортах на шнуровке (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"От жизни без соцсетей до изображения из себя красотки... Всего один шаг и пропасть", – прокомментировала публикацию знаменитость.

Отметим, что поклонники в комментариях под фотографией засыпали звезду комплиментами и признаниями в любви.

"Красивая", "Богиня", "Очень горячая и сексуальная", "Ну что за шикарная женщина", "Наталия, мы вас очень сильно любим", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Орейро уже делилась с поклонниками пикантным фото. На нем 43-летняя знаменитость позировала в одной лишь пышной юбке, прикрыв обнаженную грудь руками.