42-летняя звезда 'Дом-2' похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото

42-летняя ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в очередной раз показала, как выглядит ее фигура в купальнике.

Соответствующий снимок она опубликовала на странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

Так, перед поклонниками звезда появилась в сдельном купальнике синего цвета, лежа на пляже.

"Идеальная картинка для романтического утра… Иногда мне хочется стать трэвел-блогером, чтобы как можно чаще наслаждаться такими пейзажами...", – написала Орлова.

Подписчики ведущей в восторге от того, как в таком возрасте можно иметь такую шикарную фигуру. Они активно начали засыпать Ольгу комплиментами.

"Отличное фото. Красотка", "Я бы сказала: "Идеальная фигура для романтического утра", "Шикарная!", "Олечка, какая же Вы красотка", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая "Дом-2" Ольга Орлова выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике.