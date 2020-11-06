42-летняя звезда "Дом-2" похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото
42-летняя ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в очередной раз показала, как выглядит ее фигура в купальнике.
Соответствующий снимок она опубликовала на странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).
Так, перед поклонниками звезда появилась в сдельном купальнике синего цвета, лежа на пляже.
"Идеальная картинка для романтического утра… Иногда мне хочется стать трэвел-блогером, чтобы как можно чаще наслаждаться такими пейзажами...", – написала Орлова.
Подписчики ведущей в восторге от того, как в таком возрасте можно иметь такую шикарную фигуру. Они активно начали засыпать Ольгу комплиментами.
"Отличное фото. Красотка", "Я бы сказала: "Идеальная фигура для романтического утра", "Шикарная!", "Олечка, какая же Вы красотка", – пишут пользователи в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая "Дом-2" Ольга Орлова выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике.