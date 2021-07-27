42-летняя Маша Ефросинина в одном белье поразила фигурой. Фото

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками снимками, на которых засветила стройные формы в белье. Она снялась в очередной новой фотосессии.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и засыпали звезду комплиментами.

В серии снимков Ефросинина кокетливо позировала в нескольких комплектах белья, которые подчеркнули ее фигуру. Сначала ведущая появилась перед подписчиками в черном, а затем розовом бюстгальтере и трусах.

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Пользователям сети очень понравились новые фото знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Фигура бомба", "Маша, вы очаровательная! Спасибо вам за вдохновение!", "Какая красивая", "Огонь", "Мария, вы шикарная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Мария Ефросинина – украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend. Почетный посол ООН в области народонаселения на Украине.

Телевизионную карьеру начала в утреннем шоу "Подъем", которое вела вместе с украинским актером Юрием Горбуновым.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась фотографиями из отпуска, на которых позировала вместе со своей сестрой Елизаветой в купальниках. На них они весело прыгали и обнимались.