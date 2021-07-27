42-летняя Ани Лорак засветила подтянутую фигуру в бикини. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, похвасталась своими формами. Она позировала на фоне бассейна в купальнике с ярким принтом.

Соответствующие кадры исполнительница опубликовала в своем блоге в Instagram. По отметке на фото можно увидеть, что Ани Лорак на данный момент наслаждается отдыхом в Турции (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив", – говорится в подписи к пикантным фотографиям.

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"Какая красотка! Просто Дива", "Очень горячо! Хорошего вам отдыха", "Какой загар", "Какая хорошенькая", "Каролина Мирославовна, а что за пожар вы здесь устроили? Требуем больше фотографий с отдыха, будем согреваться лучами солнца вместе с вами", "Боже, что за роскошь?", – отреагировали фанаты в комментариях под публикацией.

Коротко о знаменитости:

Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни "Евровидение-2008" с песней "Shady Lady" и заняла второе место.

С экс-супругом Муратом звезда познакомилась, когда отдыхала в Анталии. Тогда он работал в отеле простым менеджером, но благодаря новой возлюбленной смог получить несколько бизнесов сразу. Пара сыграла свадьбу в 2009 году на две страны – Турцию и Украину.

У нее есть дочь – София Муратовна Налчаджиоглу, которая появилась на свет в июне 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак покрасовалась в платье, которое должно быть у каждой девушки. Артистка появилась на публике в маленьком черном наряде.