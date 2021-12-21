41-летняя Ким Кардашьян и ее 66-летняя мама устроили фотосессию в прозрачных боди

Популярная американская телезвезда Ким Кардашьян и ее звездная мама, 66-летняя Крис Дженнер порадовали поклонников новой пикантной фотосессией. Знаменитости предстали перед камерами в прозрачных боди.

Соответствующие фото опубликовали на страницу бренда аромата KKW FRAGRANCE в Instagram-stories. Отметим, что Ким и Крис снимались для вышеуказанного бренда вдвоем в бежевом и черном образе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, как Ким в бежевом прозрачном боди идет на съемочную площадку. Свои ноги она прикрыла белым махровым халатом. Образ телезвезда дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза.

Видео дня

В свою очередь, Крис Дженнер предстала в темном образе. Она надела черный прозрачный боди и колготки в тон. У звездной мамы также был яркий макияж с акцентом на глаза.

Звезды позировали на камеру возле серебряного яйца и коробок с названием бренда.

Коротко о знаменитостях:

Ким Кардашьян (Кимберли Ноэль Кардашьян-Уэст) – 41-летняя американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Родом из Калифорнии (США). Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами" и "Семейство Кардашьян". С 2014 года была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым воспитывает четырех детей. В 2021 году стало известно, что пара подала на развод.

Крис Дженнер (Кристен Мэри "Крис" Дженнер) – 66-летняя американская телевизионная персона, менеджер в сфере развлечений, продюсер, предприниматель. Наиболее известна как участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Родом из Сан-Диего (США). Была дважды замужем. Есть дети – Кортни Мэри Кардашьян, Кимберли Ноэль Кардашьян-Уэст, Хлои Александра Кардашьян, Роберт Артур Кардашьян-младший, Кендалл Николь Дженнер и Кайли Кристен Дженнер.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ким Кардашьян на вручение награды "Икона моды" на ежегодном People's Choice Awards в Лос-Анджелесе пришла в total black образе от бренда "Balenciaga".