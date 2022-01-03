40-летняя Собчак полностью обнажилась для фото в бане

Скандальная российская ведущая Ксения Собчак удивила поклонников смелым фото. На нем 40-летняя знаменитость позирует полностью обнаженной в бане. Откровенный снимок активно обсуждают в сети, сравнивая голую журналистку с балериной Анастасией Волочковой.

Кадр, на котором отчетливо видны ягодицы Собчак, знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Меньше чем за сутки фотографию прокомментировали около 8 тысяч человек.

"31-го я в баню не хожу. Зато второго – с удовольствием", – подписала Ксения пост.

На фото она позирует внутри деревянного бассейна, вода в котором подкрашена в коричневый оттенок. На экс-кандидатке в президенты России нет ни одежды, ни макияжа. К камере она повернулась спиной, поэтому все внимание привлекают голые ягодицы.

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Однако и этого хватило, чтобы вызвать резонанс в сети. Подписчики шутили, что несколько раз проверяли, не попали ли они на аккаунт Волочковой, которая является знаменитой любительницей пикантных фотосессий в бане.

"Конкуренция Волочковой", "Волочкова 2.0", "Волочкова негодует", "Должен быть ответ от Волочковой", "У Волочковой приступы панической атаки начнутся", "Ах, какой был бы президент", "Совсем стыд потеряли", "Вы такое фото в трезвом уме опубликовали?", "Вашу п*пу будет обсуждать вся страна", – писали комментаторы.

Коротко о знаменитости:

Ксения Собчак – российский оппозиционный политик, актриса и телеведущая. Родилась в Санкт-Петербурге 5 ноября 1981 года. Широкую популярность Ксении принесла роль ведущей телепроекта "Дом-2" на телеканале ТНТ.

В 2018-м году Ксения Собчак приняла решение баллотироваться в президенты Российской Федерации. В результате, по итогам голосования, за нее в России официально отдали свои голоса всего 1,66% избирателей.

Есть собственный YouTube-канал, где идет ее постоянное интернет-шоу "Осторожно, Собчак!". Ксения общается с известными интересными личностями, задавая им провокационные вопросы.

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