40-летняя Собчак полностью обнажилась для фото в бане

Анна Кравчук
Папарацци
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40-летняя Собчак полностью обнажилась для фото в бане

Скандальная российская ведущая Ксения Собчак удивила поклонников смелым фото. На нем 40-летняя знаменитость позирует полностью обнаженной в бане. Откровенный снимок активно обсуждают в сети, сравнивая голую журналистку с балериной Анастасией Волочковой.

Кадр, на котором отчетливо видны ягодицы Собчак, знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Меньше чем за сутки фотографию прокомментировали около 8 тысяч человек.

"31-го я в баню не хожу. Зато второго – с удовольствием", – подписала Ксения пост.

На фото она позирует внутри деревянного бассейна, вода в котором подкрашена в коричневый оттенок. На экс-кандидатке в президенты России нет ни одежды, ни макияжа. К камере она повернулась спиной, поэтому все внимание привлекают голые ягодицы.

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Ксения Собчак сфотографировалась голой в бане

Однако и этого хватило, чтобы вызвать резонанс в сети. Подписчики шутили, что несколько раз проверяли, не попали ли они на аккаунт Волочковой, которая является знаменитой любительницей пикантных фотосессий в бане.

Анастасия Волочкова часто публикует откровенные снимки из парилки

"Конкуренция Волочковой", "Волочкова 2.0", "Волочкова негодует", "Должен быть ответ от Волочковой", "У Волочковой приступы панической атаки начнутся", "Ах, какой был бы президент", "Совсем стыд потеряли", "Вы такое фото в трезвом уме опубликовали?", "Вашу п*пу будет обсуждать вся страна", – писали комментаторы.

Комментарии под фото Собчак
Комментарии под фото Собчак

Коротко о знаменитости:

  • Ксения Собчак – российский оппозиционный политик, актриса и телеведущая. Родилась в Санкт-Петербурге 5 ноября 1981 года. Широкую популярность Ксении принесла роль ведущей телепроекта "Дом-2" на телеканале ТНТ.

Ксения Собчак

  • В 2018-м году Ксения Собчак приняла решение баллотироваться в президенты Российской Федерации. В результате, по итогам голосования, за нее в России официально отдали свои голоса всего 1,66% избирателей.

  • Есть собственный YouTube-канал, где идет ее постоянное интернет-шоу "Осторожно, Собчак!". Ксения общается с известными интересными личностями, задавая им провокационные вопросы.

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